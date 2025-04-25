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Malatya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Bayram Karagöz, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 44 AFM 889 plakalı tır seyir halindeyken kavşakta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e (75) çarptı. Yaşlı adam aracın altında kalırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın sürücünün gözaltına alındığı olayda Bayram Karagöz'ün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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