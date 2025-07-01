Malatya'da Tır Yangını: Lastiği Patlayan Araç Alev Aldı

Malatya'da Tır Yangını: Lastiği Patlayan Araç Alev Aldı
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Malatya'da lastiği patlayan bir tır, bariyerlere çarparak alev aldı. Yangın kontrol altına alınırken, sürücü kazayı yarasız atlattı.

Malatya'da lastiği patlayan bir tır, bariyerlere çarpmasının ardından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Malatya Havalimanı yolu üzerindeki Bindal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev alırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı. Tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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