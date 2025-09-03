Malatya'da Tır Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolu üzerinde Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden Mehmet Barut (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan sürücü daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA