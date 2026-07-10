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Malatya'da kontrolden çıkan tır devrildi

Malatya'da kontrolden çıkan tır devrildi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Kozluca-Çayırüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya yönüne seyir halinde olan 42 ABM 052 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı yara almadan atlatan sürücüyü tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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