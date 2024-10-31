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Malatya'da Telefonla Görüşen Kişiye Silahlı Saldırı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde cep telefonu ile görüşen İ.D. isimli kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri ve hastane görevlileri olay yerine sevk edildi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da bir kişi telefonla görüştüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu ile görüşen İ.D., henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

İ.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde telefon görüşmesi yaptığı esnada tanımadığı bir şahsın kendisine silahla ateş açtığını belirttiği öğrenilirken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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