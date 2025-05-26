Malatya'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı

Malatya'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, otomobiliyle devrilen sürücü yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı, hastaneye kaldırılan yaralının durumu stabil.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolunun 26. kilometresinde, Kelhalil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş A. (32) idaresindeki 44 FZ 959 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan boş araziye devrildi.

Takla atarak durabilen araçta bulunan sürücü, kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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