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Malatya’da tavuk çiftliğinde yangın: Bin 650 tavuk telef oldu

Malatya’da tavuk çiftliğinde yangın: Bin 650 tavuk telef oldu
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında bin 650 tavuk telef oldu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında bin 650 tavuk telef oldu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Çobanuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahalle Muhtarı Ömer Gürcü'ye ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümes ve çiftlik alanını sardı. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında kümeslerde bulunan bin 650 tavuk telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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