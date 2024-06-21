Üye Girişi
Haberler

Malatya'da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da İnönü Üniversitesi yakınlarında düzenlenen bir düğün töreninde çıkan tartışmada, zanlı tarafından silahla vurulan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Malatya'da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan baba Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı R.K. ile birlikte A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan R.K. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

 CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title