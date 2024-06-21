Malatya'da tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan baba Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı R.K. ile birlikte A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan R.K. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - MALATYA