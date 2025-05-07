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Malatya'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralandı

Malatya'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralandı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, ailevi bir mesele nedeniyle tartıştığı karısını silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını silahla yaraladı.

Olay, 00.45 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.Ç isimli şahıs, ailevi bir meseleden dolayı tartıştığı karısı M.Ç.'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken İ.E.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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