Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerince bir takside yapılan aramada 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bir taksi üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı