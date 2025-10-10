Haberler

Malatya'da Şüpheli Bavul Alarmı: Bomba İmha Uzmanı İnceledi

Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezi önünde bırakılan şüpheli bavul nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezi önünde bırakılan şüpheli bir bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.

Olay sırasında çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını uzaktan izledi. - MALATYA

