Malatya'da Su Kuyusuna Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Malatya'da su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık yolu mevkiinde bulunan bir su kuyusu içerisine yavru bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile yavru köpeği bulundukları yerden çıkararak doğal yaşam alınana bıraktı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa