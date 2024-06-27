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Malatya'da Son 14 Saatte 89 Yangın Kontrol Altına Alındı

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Malatya'da son 14 saat içinde çıkan 89 ot, anız ve orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Havaların ısınması ile başlayan yangınlar zorlu şartlar altında söndürüldü. İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların yangınlara karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Malatya'da son 14 saat içinde çıkan 89 ot, anız ve orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Havaların ısınması ile başlayan anız ve orman yangınları itfaiye ekipleri tarafından zorlu şartlar altında söndürüldü.

Sabah 09.00'dan gece 23.00'e kadar Malatya itfaiye Daire Başkanlığına 89 adet yangın ihbarı düştü.

Çıkan yangınların çoğu arazi, ot, örtü ve orman yangını olarak kayıtlara geçerken kentte devam eden rüzgarlı havanın da etkisi ile alevler çok çabuk yayılıyor. Malatya'nın ilçelerinin de çıkan yangınlara vatandaşlar da traktörleri ile müdahale ederken, çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm arazide ekili ürünler zarar gördü. Zorlu arazi şartlarında yangınlarla mücadele etmeye çalışan itfaiye ekiplerinin halen 9 araç ve 27 personel ile Pütürge ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahalesi ise sürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı yaptığı açıklama ile bugünlerde özellikle vatandaşların yangınlara karşı daha duyarlı olmasını istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını İtfaiye Malatya Çevre Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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