Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 26 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yapılan operasyonlarda 11, 437 adet Sentetik Ecza maddesi, 5, 49 gram esrar maddesi, 60, 53 gram Metamfetamin maddesi, 81, 58 gram sentetik Kannabinoid maddesi, 6, 49 gram Skunk maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 57 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı ve sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri açıklandı. - MALATYA