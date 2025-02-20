Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 10 Kilogram Esrar ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya polisinin, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kilogramın üzerinde esrar, 2 bin 283 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İki hedef şahıs, yolcu otobüsü ve 2 ikamette yapılan aramalarda 7 kilogram 335 gram esrar, 2 kilo 644 gram toz esrar, 2 bin 283 adet sentetik ecza ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MALATYA