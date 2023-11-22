Malatya'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik bir alanda silahla kabinde vurulmuş halde bulunan 60 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik bir alanda silahla kabinde vurulmuş halde bulunan 60 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede ki bahçelik bir alanda yerde yatan bir kişi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın 60 yaşındaki Ahmet Ö. olduğu şahsın tabanca ile kalbinde vurulduğu belirlendi. Ahmet Ö.'nün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı. - MALATYA