Malatya'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

Malatya'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı
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Malatya'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolda yürüyen bir genç, iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen 25'li yaşlardaki S.K.'ya yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan S.K. bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın zanlılarını tanımadığını belirttiği öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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