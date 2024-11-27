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Malatya'da Silahlı Olayda Yaralanan Genç İçin Ambulans Helikopter Havalandı

Malatya'da Silahlı Olayda Yaralanan Genç İçin Ambulans Helikopter Havalandı
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Darende ilçesinde silahlı bir olay sonrası yaralanan 17 yaşındaki M.K., ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. M.K.'nın tedavisi sürüyor.

Malatya'da ambulans helikopter silahla yaralanan 17 yaşındaki genç için havalandı

Darende ilçesinde silahlı bir olay sonrası yaralanan 17 yaşındaki M.K ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından ise ilçe stadına inen ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Hastaneye nakledilen M.K.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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