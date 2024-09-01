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Malatya'da silahlı gasp olayında 2 şüpheli yakalandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaşın parasının ve cep telefonunun silahlı zoruyla gasp edilmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kesici alet ve 23 adet tüfek mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaşın parasının ve cep telefonun silahlı zoruyla gasp edilmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. isimli vatandaşın bir miktar parasının ve cep telefonunun silah zoruyla gasp edildiği ihbarı üzerine Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı belirlenen Ü.Ç. ve Y.K. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kesici alet ve 23 adet tüfek mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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