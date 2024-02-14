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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: El bombası ele geçirildi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik yapılan baskında el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda el bombası ele geçirildi.

Malatya'nın, Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda1 adet pompalı tüfek ile 10 adet fişek, 1 adet ise el bombası ele geçirildi.

Olayda, Y.G., A.G. ve İ.U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Doğanşehir Malatya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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