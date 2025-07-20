Malatya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Malatya'da seyir halindeyken aniden alev alan otomobili söndürmek için yoğun çaba harcayan sürücü, su bidonu ve yangın tüpüyle müdahalede bulundu ancak aracı büyük hasar gördü.

Olay, Malatya çevre yolu eski köy garajları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. İlk olarak çevredeki bir vatandaşın verdiği 5 litrelik su bidonu ile yangını söndürmeye çalışan sürücü, ardından başka bir araçtan temin ettiği yangın tüpüyle müdahalesini sürdürdü. Ancak alevler yeniden başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA