Malatya'da servis minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ö.Ö. idaresindeki 02 AV 383 plakalı otomobil ile A.H.Ş. yönetimindeki 44 S 0781 plakalı servis aracı çarpıştı. Kazada, Ö.Ö., F.A., E.A., Z.Ö. ile M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA