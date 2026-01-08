Haberler

Malatya'da depo yangını

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir şantiyenin depo kısmında meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir şantiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

