Malatya'da Şantiyede Yangın: Bir Polis Yaralandı

Malatya'da Şantiyede Yangın: Bir Polis Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir şantiyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden polis, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Yangına müdahale etmek isterken aracın çarptığı polis yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangına müdahalede bulunmak isterken aracın çarpığı polis memuru ise yaralandı.

Olay, 10.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Oğuz Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyenin depo olarak kullanılan bölümünde strafor malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun dumanla birlikte çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen bir polis memuru, bölgede seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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