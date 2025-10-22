Malatya'da Şantiyede Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U., B.U., A.U., M.M.U. ile M.Ş.A., M.Ş.A. ve B.A. arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken olayda kullanılan 1 adet bıçak ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA