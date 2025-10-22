Haberler

Malatya'da Şantiyede Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Şantiyede Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir şantiyede işçiler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, küfürleşme nedeniyle başladı ve hızla büyüyerek ciddi bir durum aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U., B.U., A.U., M.M.U. ile M.Ş.A., M.Ş.A. ve B.A. arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken olayda kullanılan 1 adet bıçak ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.