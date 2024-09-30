Malatya'da Şantiyede İşçi Kavgası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaat faaliyetlerin sürdüğü bir şantiyede çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA