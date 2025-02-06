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Malatya'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özhan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden dumanlar yükselirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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