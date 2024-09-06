Malatya'da samanlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA