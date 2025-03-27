Malatya'da Saman Yüklü Tır Trafigi Kilitledi

Malatya'da, seyir halindeyken şaftı kırılan saman yüklü tır trafiği kilitledi.

Olay, sabah Malatya-Elazığ kara yolu Sancaktar Mezarlığı mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 72 DL 195 plakalı Mercedes marka tırın şaftı kırıldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekerken litrelerce yakıt yola aktı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken araçtaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışması ise sürüyor. - MALATYA