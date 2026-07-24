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Malatya’da saman yüklü tır alev alev yandı

Malatya’da saman yüklü tır alev alev yandı
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Malatya’da seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın söndürülürken, sürücünün dorsenin bağlantısını ayırması daha büyük zararı önledi.

Malatya'da seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın söndürülürken, sürücünün dorsenin bağlantısını ayırması daha büyük zararı önledi.

Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Sürücünün dorsenin bağlantısını ayırarak çekiciyi güvenli alana çekmesi daha büyük zararın önüne geçti.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü soğukkanlı davranarak yanan dorsenin bağlantısını çekiciden ayırdı ve aracı güvenli bölgeye çekerek çekicinin de yanmasını önledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yüklü samanların bir bölümü yanarak kül oldu. Yaralananın olmadığı olayda dorsede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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