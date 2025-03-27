Malatya'da Şaftı Kırılan Tır Trafiği Kilitledi
Malatya-Elazığ karayolunda şaftı kırılan saman yüklü tır, trafiği kilitledi. Olay, Sancaktar Mezarlığı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Tırın durumu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrol altına alındı.
Malatya'da şaftı kırılan tır trafiği kilitledi
MALATYA - Malatya'da, seyir halindeyken şaftı kırılan saman yüklü tır trafiği kilitledi.
Olay, sabah Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 72 DL 195 plakalı Mercedes marka tırın şaftı kırıldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekerken litrelerce yakıt yola aktı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken araçtaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa