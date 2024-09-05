Üye Girişi
Haberler

Öldüğü 9 ay sonra fark edildi: Sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da ağır hasar görmüş bir binada, sadece kemikleri kalmış bir erkek cesedi bulundu. Talihsiz adamın yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Malatya'da ağır hasarlı bir binada sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu. Olay, 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Mehmet Özbek sokakta bulunan ağır hasarlı bir binanın sahibi L.S.'ye yapılan yıkım tebligatı sonrası şahıs, binada yaklaşık bir yıldır kalan Haşim Babür'ü bilgilendirmek için bölgeye gitti.

Öldüğü 9 ay sonra fark edildi: Sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu

9 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Binada ağır bir koku ile karşılaşan L.S., durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. Sadece kemikleri kalmış cesedin yakınları kent dışında yaşayan Haşim Babür'e ait olduğu tespit edildi. Haşim Babür'ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Malatya

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!
title