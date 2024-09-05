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Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Kemikleri Bulunan Erkek Cesedi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki ağır hasarlı bir binada, yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybetmiş olduğu değerlendirilen 39 yaşındaki Haşim Babür'ün kemikleri bulundu. Binanın sahibi, yapılan yıkım tebligatı sonrası durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da ağır hasarlı bir binada sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu.

Olay, 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Mehmet Özbek sokakta bulunan ağır hasarlı bir binanın sahibi L.S.'ye yapılan yıkım tebligatı sonrası şahıs, binada yaklaşık bir yıldır kalan Haşim Babür'ü (39) bilgilendirmek için bölgeye gitti. Binada ağır bir koku ile karşılaşan L.S., durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. Sadece kemikleri kalmış cesedin yakınları kent dışında yaşayan Haşim Babür'e ait olduğu tespit edildi. Haşim Babür'ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa malatya

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