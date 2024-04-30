Malatya'da rögara düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi MALET Konteyner Kentte bir köpeğin rögara düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile köpeği kurtardı.

Ekipler tarafından kurtarılan köpek doğaya salınırken, açık bırakılan rögarın kapağı ise kapatıldı. - MALATYA