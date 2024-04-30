Üye Girişi
Haberler

Malatya'da rögara düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi ilçesi MALET Konteyner Kentte bir köpeğin rögara düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile köpeği kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan köpek doğaya salınırken, açık bırakılan rögarın kapağı ise kapatıldı.

Malatya'da rögara düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi MALET Konteyner Kentte bir köpeğin rögara düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile köpeği kurtardı.

Ekipler tarafından kurtarılan köpek doğaya salınırken, açık bırakılan rögarın kapağı ise kapatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Malatya Hayvan Hakları Malatya İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title