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Malatya'da Rektör Akpolat'ın Karıştığı Trafik Kazasında 2 Yaralı

Malatya'da Rektör Akpolat'ın Karıştığı Trafik Kazasında 2 Yaralı
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın da karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LD 501 plakalı Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın kullandığı 44 NA 166 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan rektörün aracı ise, aynı yöne seyreden T.G. yönetimindeki 44 AAF 180 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Rektör Akpolat'ın yara almadan atlattığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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