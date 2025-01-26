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Malatya'da Peynir Bidonlarına Gizlenmiş 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Peynir Bidonlarına Gizlenmiş 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, peynir bidonlarına gizlenmiş 12 kilo 700 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda peynir bidonlarına gizlenmiş 12 kilo 700 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında gerçekleştirdikleri denetimde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı kapsamlı aramalarda peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 12 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.S. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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