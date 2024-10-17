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Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Darende ilçesinde park halindeki FİAT marka araç, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar oluştu.

Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir işletmenin bahçesinde park hallinde bulunan FİAT Marka otomobil motor kısmında aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Darende malatya 3-sayfa Yaşam Olay Fiat

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