Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir işletmenin bahçesinde park hallinde bulunan FİAT Marka otomobil motor kısmında aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - MALATYA