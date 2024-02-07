Malatya'da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.N.B. idaresindeki 34 DZK 960 plakalı otomobil ile V.P. yönetimindeki 44 AFC 272 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün motokuryenin nerede geldiğini görmediğini belirttiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA