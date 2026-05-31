Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya kent merkezi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 31 U 3607 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, bilinci kapalı şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
