Söke'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde Çarşamba Pazarı’nda park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 31 yaşındaki Ercan Zengin olay yerinde, ağır yaralı Nurgül Aslan ise hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Çarşamba Pazarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında park halinde bulunan bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisindeki şahıslara ateş açılmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 31 yaşındaki Ercan Zengin'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan Nurgül Aslan ise ağır yaralı olarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
