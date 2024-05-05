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Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolu itfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 44 AD 008 plakalı Seat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada, G.T. ile D.H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Malatya Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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