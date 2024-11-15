Malatya'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'da, otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiler göre Elazığ istikametinden gelen 44 AFP 614 plakalı Sema marka traktör ile aynı yöne seyreden 11 AB 235 plakalı otomobil kavşağa yakın bir noktada çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA