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Malatya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.40 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Ş.G. idaresindeki 34 GS 777 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Malatya Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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