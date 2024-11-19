Malatya'da Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: 8 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir otomobil, okul çıkışı yürüyen öğrencilerin arasına dalarak 7'si öğrenci toplam 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan sokak üzerinde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 35 HLC 70 plakalı Opel marka otomobil okul çıkışı sonrası evlerine gitmekte olan öğrencilerin arasında daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA