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Malatya'da otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak ters döndü. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Polis Meslek Yüksek Okulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 07 S 4475 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde seyreden araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada kontrolünden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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