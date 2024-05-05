Malatya'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan F.Ç. (51) yönetimindeki 01 UU 044 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile S.Ç. (42), B.Ç. (14), A.Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA