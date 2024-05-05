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Malatya'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan F.Ç. (51) yönetimindeki 01 UU 044 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile S.Ç. (42), B.Ç. (14), A.Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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