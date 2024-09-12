Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi.

Malatya'da, otomobil ile çarpışan bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan işçi servisi devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda işçi yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - MALATYA