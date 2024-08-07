Malatya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 05.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mezarlık yolu caddesi üzerinde seyir halinde olan C.K. idaresindeki 23 HD 277 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan B.U. yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA