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Malatya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Bir Yaralı

Malatya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Bir Yaralı
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Doğanşehir ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Ahmet Can Y. idaresindeki 01 ACY 144 plakalı otomobil sürücüsü Erkenek Köyü çkışında bulunan açma kapama tünelinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Otomobil Güvenlik malatya 3-sayfa Ulaşım Kaza

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