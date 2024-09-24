Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 44 AS 672 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.K. ile K.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa malatya Olaylar Ulaşım Yaşam Kaza

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });